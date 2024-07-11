Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы и ячменя

Россия по предварительным итогам сельхозсезона (завершился 30 июня 2024 года) стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

«У нас подведен практически итог прошедшего сельхозсезона. По его предварительным итогам мы взяли первое место по экспорту пшеницы, первое место по экспорту ячменя», — заявил директор департамента регулирования рынков АПК министерства Александр Малов.

В целом по продажам зерна Россия занимает третье место в мире и второе по поставкам растительного масла, добавил спикер.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили надежду на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате. Предполагается, что новый маршрут будет создан в обход западных стран и пройдет через Турцию, Африку и другие нуждающиеся в продовольствии регионы.

Ранее сообщалось о резком падении экспорта украинской пшеницы в июне.