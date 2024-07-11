Россия забрала в госуправление локальные активы компании Silgan Holdings

Активы компании Silgan Metal Packaging в России — заводы в Ступине и Энеме — были переданы под временное управление Росимущества. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа сообщается, что во временное управление были переданы активы Silgan Holdings, аффилированные с австрийскими подразделениями холдинга — Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH, а также Silgan Metal Packaging Austria GmbH.

Эти действия не означают их полную передачу в собственность государству или изменение структуры владения. Россия таким образом вводит ответные меры в отношении недружественных стран, которые занимаются незаконным лишением имущества российских собственников.

Значительная доля активов компании Silgan Metal Packaging находится в Европе. Эта компания является одной из пяти крупнейших производителей металлической тары, в том числе контейнеров и консервных банок.

До этого Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

Ранее стало известно, что страны G7 после конфискации активов России могут лишиться $83 млрд.