Пользователи Boosty пожаловались на проблемы с выводом денег

Пользователи краудфандинговой платформы Boosty столкнулись с проблемами при выводе денег на рублевые карты. Затруднения вызваны техническими сбоями на стороне банков, пояснили в пресс-службе Boosty.

«В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнером», — следует из публикации в сообществе сервиса во «ВКонтакте».

Boosty стал одной из самых популярных краудфандинговых платформ в России после того, как Роскомнадзор заблокировал ресурсы Patreon в 2022 году.

До этого стало известно, какие социальные сети пользуются наибольшей популярностью среди российской аудитории. Лидером по числу ежедневных пользователей стал Telegram. В прошлом месяце им пользовались порядка 61 млн россиян каждый день. Второе место занял «ВКонтакте» с активной месячной аудиторией 55 млн человек. Топ-3 замкнул TikTok.

Ранее сообщалось о резком росте доходов российских разработчиков видеоигр.