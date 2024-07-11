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Пользователи Boosty пожаловались на проблемы с выводом денег

Пользователи Boosty столкнулись с трудностями при выводе денег на рублевые карты

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Depositphotos

Пользователи краудфандинговой платформы Boosty столкнулись с проблемами при выводе денег на рублевые карты. Затруднения вызваны техническими сбоями на стороне банков, пояснили в пресс-службе Boosty.

«В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнером», — следует из публикации в сообществе сервиса во «ВКонтакте».

Boosty стал одной из самых популярных краудфандинговых платформ в России после того, как Роскомнадзор заблокировал ресурсы Patreon в 2022 году.

До этого стало известно, какие социальные сети пользуются наибольшей популярностью среди российской аудитории. Лидером по числу ежедневных пользователей стал Telegram. В прошлом месяце им пользовались порядка 61 млн россиян каждый день. Второе место занял «ВКонтакте» с активной месячной аудиторией 55 млн человек. Топ-3 замкнул TikTok.

Ранее сообщалось о резком росте доходов российских разработчиков видеоигр.

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