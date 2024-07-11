Сбер будет оповещать клиентов о появлении и перемещении банкоматов

Сбер будет оповещать клиентов о перемещении существующих банкоматов, а в перспективе — и об открытии новых. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный.

Топ-менеджер компании отметил, что если рядом с клиентом банка откроется новый банкомат, компания, зная по локации, где он чаще всего входит в «Сбербанк онлайн», направит push-уведомление. А при перемещении банкомата Сбер проинформирует клиентов, которые активно им пользовались, и порекомендует, где теперь можно получить услугу.

Подвальный подчеркнул, что Сбер наращивает число устройств самообслуживания. Сейчас она составляет порядка половины всех банкоматов всех кредитных организаций в России.

По его словам, в этом году сеть банкоматов компании увеличится за счет новых регионов и Крыма. Кроме того, число терминалов Сбера на кассах магазинов, в которых можно снимать деньги при покупке товаров, достигнет 30 тыс.

Он пояснил, что этот сервис подходит для тех, у кого есть потребность в небольшой сумме.

«В Крыму до конца года добавим еще 50 банкоматов, и наша сеть составит там более 200 устройств. Мы видим высокий спрос на наши банкоматы здесь со стороны туристов и местных жителей, а по картам других банков у нас в Крыму самая большая среди регионов доля пользователей», — рассказал Подвальный.

Кроме того, до конца года число устройств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях достигнет 400. Сейчас там функционирует более 70 устройств.

Директор дивизиона напомнил, что Сбер начал работу в новых регионах РФ в июне.

«Когда мы формируем банкоматную сеть, мы задаем несколько ключевых параметров. Нам важно, чтобы пешеходная доступность до банкомата была в пределах 15 минут, — отметил Подвальный.

Также, по его словам, компания оценивает плотность населения и число клиентов.

«Мы ориентируемся на количество входов в «Сбербанк онлайн» и по концентрации таких входов понимаем, где больше наших клиентов», — пояснил он.

Кроме того, Сбер использует математическую модель, с помощью которой оценивает потенциальное время ожидания до начала обслуживания в банкомате, а также оценивает расходы для банка.