Названы последствия требования Казахстана о выводе российских ценных бумаг

Требование казахстанского депозитария о выводе российских ценных бумаг на российских владельцев не отразится. Использовался он только ограниченным количеством инвесторов, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

По словам эксперта, сегодня некоторые компании хранят активы в России, а релоцируются в Казахстане. Точно оценить объем ценных бумаг у казахстанских депозитариев довольно сложно, однако если говорить в целом, то на россиян это решение никак не затронет.

Даже если национальные депозитарии других стран вслед за Казахстаном заявят о выводе российских ценных бумаг, инвесторы не пострадают, убежден Кабаков. Единственная сложность, по его мнению, может возникнуть, если соответствующую рекомендацию получит белорусский депозитарий.

«Но все равно, особого влияния это не имеет, — убежден эксперт. — Казахстан – это наиболее развитая площадка наших близлежащих друзей, в этом отношении там есть ряд историй, которые могут отразиться на российском инвесторе».

Напомним, сегодня Центральный депозитарий Казахстана призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из своего контура. В сообщении говорится, что требование обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. Отмечается, что всего депозитарий учитывает 140 наименований бумаг с префиксом RU.

Ранее стало известно, что Казахстан снова задерживает российские фуры на границе.