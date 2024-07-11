ФАС проверит информацию о подорожании муки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупнейшим производителям муки для оценки обоснованности цен на эту продукцию. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что в ведомство поступили жалобы от россиян в связи с подорожанием муки.

Впервые о подорожании муки в России сообщал РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения. В союзе утверждали, что мука начала дорожать сразу на несколько рублей за 1 кг, а всего за две недели рост цен на муку составил до 30% и более по отношению к началу июля.

При этом в Минсельхозе заявляли, что ситуация на рынке муки стабильная.

По данным министерства, отпускная цена пшеничной муки в среднем по стране составляет 24,9 рубля за килограмм. С конца 2022 года стоимость продукции сельхозпроизводителей увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. Сейчас цена на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

При этом увеличиваются затраты на ее транспортировку и упаковку.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на социально значимые продукты.