Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС проверит информацию о подорожании муки

ФАС оценит обоснованность установленных цен на муку в России

close
100%
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупнейшим производителям муки для оценки обоснованности цен на эту продукцию. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что в ведомство поступили жалобы от россиян в связи с подорожанием муки.

Впервые о подорожании муки в России сообщал РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения. В союзе утверждали, что мука начала дорожать сразу на несколько рублей за 1 кг, а всего за две недели рост цен на муку составил до 30% и более по отношению к началу июля.

При этом в Минсельхозе заявляли, что ситуация на рынке муки стабильная.

По данным министерства, отпускная цена пшеничной муки в среднем по стране составляет 24,9 рубля за килограмм. С конца 2022 года стоимость продукции сельхозпроизводителей увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. Сейчас цена на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

При этом увеличиваются затраты на ее транспортировку и упаковку.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на социально значимые продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами