Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков

В списке самых богатых бизнесменов по новому рейтингу лидером стал Леонид Михельсон, владелец акций газовой компании НОВАТЭК и химического производителя «Сибур Холдинг». По данным журнала Forbes, его уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2023 год составил не менее 10,979 миллиарда рублей.

Кроме него, в рейтинг вошли еще 21 человек.

Forbes традиционно публикует список самых состоятельных бизнесменов, оценивая их по стоимости активов. Начиная с 2023 года, журнал составляет рейтинг на основе дивидендов, что приводит к значительным отличиям от предыдущего списка.

Российские активы оцениваются ниже их реальной стоимости, но приносят более высокую прибыльность по сравнению с западными аналогами. Это может привести к тому, что сумма дивидендов за несколько лет окажется выше, чем текущая оценка актива. Но следует учитывать, что дивиденды часто направляются на погашение долгов, инвестиции и другие цели, и лишь небольшая часть выплачивается владельцу в виде дохода.

В этом году российские власти повысили ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Для точного подсчета доходов была произведена оценка уплаченного ими НДФЛ на основе общедоступных данных о доходах за 2023 год.

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