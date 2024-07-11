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Россиянам рассказали, стоит ли брать вторую ипотеку

Сенатор Епифанова: ипотеку можно брать хоть 10 раз, за исключением госпрограмм

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Антон Денисов/РИА Новости

Ипотеку можно брать и второй, и третий, и десятый раз: законодательных ограничений нет, все зависит от решения банка. Но есть исключение — государственные программы и другие адресные продукты, которые можно брать один раз в одни руки, кроме семейной ипотеки (ее можно оформить повторно). Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Существует устойчивая практика, когда берут вторую ипотеку ради погашения первой: один из объектов недвижимости сдают в аренду и этими платежами погашают ипотечный долг. Вторую ипотеку также часто берут под переселение в другое жилье, а долг по первой ипотеке закрывают после продажи квартиры. Однако есть риски», — отметила сенатор.

По ее словам, среди рисков — не так просто найти добросовестных арендаторов, которые платят своевременно, сложно продать квартиру по привлекательной для собственника цене, особенно сейчас, при высокой ключевой ставке ЦБ (16%). Поэтому сенатор призвала перед принятием решения о второй ипотеке тщательно проанализировать свои финансовые возможности. По словам Епифановой, хорошо, если есть запас средств на самостоятельное погашение двух ипотек (без аренды и продажи) хотя бы в течение полугода. Если такой финансовой подушки нет, лучше не рисковать, заключила сенатор.

7 июня 2024 года ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. По мнению Епифановой, 26 июля ЦБ скорее всего повысит ключевую ставку до 17% или 18%.

Ранее стало известно, сколько россиян отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки с 1 июля.

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