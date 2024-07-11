Москвичи стали активно скупать новостройки перед отменой льготной ипотеки

По итогам июня 2024 года в Москве было совершено 10 443 сделки по договорам долевого участия (ДДУ). ДДУ — это документ, по которому покупатель платит свои деньги на этапе строительства недвижимости застройщику, чтобы тот мог использовать эти средства для возведения жилья. Соответственно, человек приобретает долю объекта и становится дольщиком. В отличие от договора купли-продажи ДДУ всегда заключается до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

За месяц покупательская активность москвичей выросла на 21,2%, год к году — на 47,3%. Сырцов отметил, что в июне 2024 года был зафиксирован максимальный темп продаж новостроек в этом месяце за всю историю наблюдений. Для сравнения, в июне 2023 года было оформлено 7090 ДДУ, 2022 года — 5332 ДДУ, 2021 года — 8136 ДДУ, 2020 года — 4247 ДДУ, 2019 года — 6918 ДДУ.

«Столь высокая активность клиентов первичного рынка объяснялась пиком жилищного кредитования в преддверии отмены ипотеки с господдержкой (особенно в Новой Москве, где представлено много вариантов, соответствующих льготному лимиту), а также стартом в июне сразу 12 новых проектов. Доля сделок с привлечением заемных средств в минувшем месяце достигла 83% против 79% в мае», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в массовом сегменте было совершено 3138 сделок (-0,4% за месяц), в бизнес-классе — 2715 сделок (+22,6%), в премиум-классе — 529 сделок (-1,7%), в элитном сегменте — 48 сделок (+20%), в Новой Москве — 4013 сделок (+50,2%).

По данным «Метриум», количество выставленных на продажу квартир и апартаментов в Москве за год упало на 1,3% и составило 70 770 лотов в июне 2024-го.

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