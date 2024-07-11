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В Москве выросло число квартир и апартаментов с отделкой

Rariteco: за год доля квартир делюкс-класса с отделкой выросла с 25 до 34%

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Каждая третья квартира или апартамент делюкс-класса Жилье делюкс-класса считается престижным и отличается повышенным уровнем комфортности. Такие дома, как правило, построены по эксклюзивному проекту известными архитекторами в июле в Москве продается с отделкой. Доля такого жилья за год выросла на 9 процентных пунктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

«На рынке новостроек этого сегмента сейчас продается порядка 632 квартир и апартаментов, из которых 176 помещений имеют полную отделку, а 38 — предчистовую формата white box. В общей сложности это составляет 214 лотов, что соответствует 34% от общего объема предложения. Годом ранее доля делюкс-квартир и апартаментов от девелоперов с отделкой составляла всего около 25%», — отметила Борисова.

По ее словам, отделка становится важным конкурентным преимуществом проектов делюкс-класса: потенциальные покупатели квартир и апартаментов в этом сегменте рынка все реже готовы заниматься ремонтом и выбором дизайна самостоятельно. Борисова добавила, что покупатели чаще меняют квартиры и продают их, поэтому склонны доверять готовым дизайнерским решениям от застройщика, экономя не только деньги, но и время.

По данным «Метриум», в июне этого года в Москве сократилось предложение квартир и апартаментов в новостройках. По отношению к маю число выставленных на продажу лотов снизилось на 0,5%, за год — на 1,3%, до 70 770 лотов.

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