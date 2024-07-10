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США разрешили своим гражданам платить налоги в интересах России

США разрешили своим гражданам и организациям платить налоги в интересах РФ

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Global Look Press

США продлили действие разрешения, позволяющее их гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах России до 9 октября 2024 года. Об этом сообщается в тексте обновленной генеральной лицензии, которую опубликовало министерство финансов.

«Физическим лицам США и организациям разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии и регистрации для повседневной деятельности в Российской Федерации», — говорится в документе.

Таким образом, американские власти делают исключение из введенных ранее санкций в отношении Центробанка, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина РФ. В генлицензии уточняется, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

До этого США внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из Российской Федерации, добавив предупреждение об угрозе вторичных рестрикций за сделки с ними.

Ранее в США оценили борьбу России с санкциями.

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