Российским компаниям помогут трансформировать налоговые функции

В сентябре в «СберУниверситете» начнется образовательная программа по налогам, в рамках которой компании научат эффективно трансформировать налоговые функции, сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы будут проходить лекции и разборы реальных кейсов.

В Сбере отметили, что программа будет интересна руководителям и собственникам компаний, финансовым и налоговым директорам, а также главным бухгалтерам.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов, новая образовательная программа направлена на самые актуальные вопросы налогообложения, погружение в практические кейсы и знакомство с современными технологиями трансформации налоговой функции.

Образовательная программа состоит из двухдневного очного модуля и пяти онлайн-вебинаров.