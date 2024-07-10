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Российским компаниям помогут трансформировать налоговые функции

Сбер запустит образовательную программу по налогам

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Depositphotos

В сентябре в «СберУниверситете» начнется образовательная программа по налогам, в рамках которой компании научат эффективно трансформировать налоговые функции, сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы будут проходить лекции и разборы реальных кейсов.

В Сбере отметили, что программа будет интересна руководителям и собственникам компаний, финансовым и налоговым директорам, а также главным бухгалтерам.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов, новая образовательная программа направлена на самые актуальные вопросы налогообложения, погружение в практические кейсы и знакомство с современными технологиями трансформации налоговой функции.

Образовательная программа состоит из двухдневного очного модуля и пяти онлайн-вебинаров.

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