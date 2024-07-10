Россия удержала лидерство по поставкам нефти в Китай и Индию

Россия по итогам мая осталась самым крупным поставщиком нефти в Индию и Китай. Об этом свидетельствует отчет ОПЕК.

Доля российского топлива в индийском импорте в мае составила 41%, как и в апреле. Второе место по объему поставок нефти в Индию занял Ирак с долей 21%. Тройку замыкает Саудовская Аравия с 11%.

Доля России в китайском импорте нефти по результатам последнего весеннего месяца составила 19% против 21% месяцем ранее. На Саудовскую Аравию пришлось 16% поставок, на Малайзию — 12%. Ирак обеспечил 11% поставок.

Нефтегазовые доходы России за период с января по июнь выросли на 68,5% и достигли 5,7 трлн рублей. Рост поступлений связан с подорожанием российской нефти.

Всего за шесть месяцев в федеральный бюджет РФ поступило 17,93 трлн рублей. Показатель более чем на треть превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Ранее Минфин подсчитал дефицит российского бюджета за полгода.