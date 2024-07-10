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В Киргизии могут заработать филиалы российских банков

Киргизия предложила российским банкам открыть свои филиалы в республике

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РИА Новости

Власти Киргизии пригласили крупные российские банки в республику, сообщает ТАСС со ссылкой на главу киргизского кабинета министров Аклыбека Жапарова.

«С учетом стремления сторон по модернизации финансовой сферы и повышения доли расчетов в национальных валютах считаем важным участие крупнейших государственных банков России ... на финансовом рынке Кыргызстана», — заявил спикер.

Предложение адресовано в первую очередь Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку. Им предлагается открыть свои филиалы на территории республики.

До этого стало известно, сколько россиян не берут с собой наличные, выходя из дома. Выяснилось, что монеты и банкноты в кошельке не носят 70% опрошенных. Каждый третий из тех, кто по-прежнему использует наличные, берет с собой 1-3 тыс. рублей. Чаще всего россияне используют наличные для оплаты проезда в маршрутке или оплаты товара с рук.

Ранее россияне распробовали оплату QR-кодом.

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