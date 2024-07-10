Обнаружены десятки танкеров, простаивающих из-за санкций США

Десятки танкеров, которые раньше перевозили российскую нефть, теперь простаивают пустыми в разных местах после введения санкций Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным агентства, танкеры стоят в Балтийском и Черном море, неподалеку от Владивостока. Кроме того, судна для перевозки нефти простаивают в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

Под санкции с прошлого октября попали 53 танкера. Некоторые из них оказались под ограничениями из-за нарушения потолка цен на нефть. Другие — за принадлежность к подсанкционным компаниям. Еще несколько — за риск нанесения экологического вреда.

В июне стало известно, что впервые российский нефтяной танкер, подпавший под американские санкции, совершил секретную передачу своего груза на другое судно.

До этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство рассматривает возможность ограничить передвижение в Балтийском море танкеров. Причиной для такого решения стало якобы перевозка ими российской нефти.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят ужесточить контроль над потолком цен на российскую нефть.