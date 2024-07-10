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Активы крупнейших клиентов Сбера в дружественных валютах превысили долг в недружественных

Сбер существенно сократил долю недружественных валют в корпоративном портфеле

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пресс-служба Сбера

Портфель активов крупнейших клиентов Сбера в дружественных валютах в июне 2024 года впервые превысил долг в недружественных, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«С 2022 года Сбер целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась», — рассказал Попов журналистам.

По его словам, в июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов Сбера в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных.

«Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании», — сказал он.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассчитывает на дальнейший рост прибыли, а также на позитивный тренд в дивидендных выплатах.

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