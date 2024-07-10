В России начали сомневаться в официальных курсах валют

Эмитенты приостановили выпуск ценных бумаг, привязанных к доллару, на Мосбирже из-за недоверия к официальному курсу ЦБ РФ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

У игроков рынка растут вопросы относительно способа формирования курсов. Если до санкций против Мосбиржи курс доллара формировался на основе сделок «по $100 000», то с переходом на внебиржевой рынок он складывается на основе всего нескольких «многомиллиардных» сделок.

«Банк России берет вот эти три-четыре сделки, перчит, солит и говорит, что это вот внебиржевой курс», — комментирует экономист Андрей Бархота.

Эксперт подчеркнул, что такой способ формирования курса не внушает доверия импортерам. Он также поделился опасениями, что ситуация с долларом может затронуть торги юанем, что значительно ударит по российскому валютному рынку.

До этого россиянам посоветовали отказаться от покупки доллара, поскольку он перестал быть выгодной валютой для инвестиций.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.