Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начали сомневаться в официальных курсах валют

«Ведомости»: на рынке начали сомневаться в курсе доллара от Банка России

close
100%
Depositphotos

Эмитенты приостановили выпуск ценных бумаг, привязанных к доллару, на Мосбирже из-за недоверия к официальному курсу ЦБ РФ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

У игроков рынка растут вопросы относительно способа формирования курсов. Если до санкций против Мосбиржи курс доллара формировался на основе сделок «по $100 000», то с переходом на внебиржевой рынок он складывается на основе всего нескольких «многомиллиардных» сделок.

«Банк России берет вот эти три-четыре сделки, перчит, солит и говорит, что это вот внебиржевой курс», — комментирует экономист Андрей Бархота.

Эксперт подчеркнул, что такой способ формирования курса не внушает доверия импортерам. Он также поделился опасениями, что ситуация с долларом может затронуть торги юанем, что значительно ударит по российскому валютному рынку.

До этого россиянам посоветовали отказаться от покупки доллара, поскольку он перестал быть выгодной валютой для инвестиций.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами