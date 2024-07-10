Сбер обслужил более 14 тысяч человек в офисах в новых регионах

Сотрудники Сбера обслужили 14,4 тыс. человек и провели более 23 тыс. операций с момента открытия первых партнерских и мобильных офисов банка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка.

Самой частой услугой банка стало оформление дебетовых карт и установка мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Всего за первые 2 недели работы клиентам в новых регионах выдали 8,5 тыс. карт и установили 6,3 тыс. приложений.

Предприниматели в новых регионах с момента открытия офисов оформили более 100 расчетных счетов.

Напомним, с 25 июня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работают 26 партнерских и 16 мобильных офисов Сбера.