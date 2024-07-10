Аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс юаня на бирже составит 11,8-12,1 рубля, а официальные курсы доллара и евро устанавливаются ЦБ на основе данных внебиржевого рынка — 87-89 рублей и 95-96 рублей соответственно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, уточнив, что оценка дана с условием отсутствия новых шоков.

«После того, как финансовые власти ослабили поддержку рубля через смягчение порога возврата экспортной выручки и сокращение на 30% ежедневных чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, доллар, евро и юань подтянулись ближе к экономически обоснованным уровням. На этой неделе курсовая динамика консолидировалась, рубль приостановил снижение и предпринял ряд контратак. Биржевой юань вернулся под 12 рублей, официальные доллар и евро завязли у 88 и 95,5 рублей, соответственно», — отметил эксперт.

По его словам, российские импортеры налаживают новые товарно-денежные каналы не столь оперативно, в то же время экспорт нефти по комфортным ценам транслируется в рост предложения иностранных денег. При этом за рубль продолжает играть жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, заключил аналитик. По его словам, заседание Европейского центробанка по ключевой ставке на следующей неделе может повлиять на пару рубль-евро.

На 10 июля официальные курсы доллара и евро составили 88,0031 рубля и 95,3447 рубля. По данным Мосбиржи на 11:19 мск, юань стоит 11,925 рубля.

Ранее брокер назвала оптимальный курс доллара.