В России продлили программу «Семейная ипотека»

Обновленная программа «Семейной ипотеки» со ставкой 6% распространится на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

«По поручению президента России В.В. Путина, «Семейная ипотека» на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года», — говорится в публикации.

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти может составлять не более 12 млн руб., для остальных российских регионов — не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос — 20%.

Отмечается, что семьи с детьми могут оформить ипотеку и на более крупную сумму: до 30 млн руб. в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти и до 15 млн руб. в остальных регионах, однако в этом случае в части ипотечного кредита выше установленного государственной программой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.

Кредит, выданный ранее, можно будет рефинансировать при рождении ребенка.

Кроме того, «Семейную ипотеку» на новостройки смогут оформить еще несколько категорий. Такой возможностью могут воспользоваться: семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух детей до 18 лет; семьи с несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах; семьи, имеющие детей-инвалидов.

До этого Владимир Путин заявлял, что «Семейная ипотека» не будет свернута, а даже, наоборот, может быть расширена. Сделать это, по его словам, можно уже с июля текущего года.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин не планирует покупку квартиры в случае отмены льготной ипотеки.