Нефть Brent подешевела до $84 впервые с середины июня

Цена нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE в среду упала до отметки в $84 за баррель. Котировки опустились до этого уровня впервые с 18 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:22 по московскому времени сентябрьский фьючерс Brent стоил $84,16 за баррель (-0,59%). В то же время цена августовского фьючерса WTI составила $80,98 за баррель (-0,52%).

«Снижение на нефтяном рынке может быть обусловлено опасениями инвесторов относительно более слабых темпов роста китайской экономики, а также экономики США, которая судя по последним данным продолжает оттормаживаться», — комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Нефтегазовые доходы России за период с января по июнь взлетели на 68,5%, достигнув 5,7 трлн рублей. Рост поступлений в первую очередь связан с подорожанием российской нефти. Главным покупателем топлива стала Индия.

Ранее Болгария подала иск к «Газпрому» на €400 млн из-за прекращения поставок.