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В России вырастет налог на добычу железной руды, угля и алмазов

Госдума приняла закон о повышении налога на добычу железной руды, угля и алмазов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Государственная дума РФ приняла закон, предусматривающий увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для железной руды, угля, алмазов и удобрений, сообщает ТАСС.

Цена отсечения, при превышении которой будет взиматься надбавка к НДПИ, для угля составит $120 за тонну, для коксующегося угля — $167, для антрацита — $135.

Акциз на газ, необходимый для производства аммиака, будет рассчитываться в зависимости от средней экспортной цены карбамида в портах Балтики за налоговый период. При значении выше $300 за тонну к средней экспортной цене, умноженной на 6,5%, прибавляется произведение надбавки от этой разницы на 12%.

Изменения планируется ввести с 2025 года.

До этого сообщалось, что Конго ведет переговоры с РФ о привлечении российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов в африканской стране.

Ранее в ООН предупредили о последствиях резкого роста добычи полезных ископаемых в XXI веке.

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