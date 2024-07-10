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В США призвали запретить рыбакам из России использовать экомаркировку

РБК: сенаторы США призвали запретить России международную экомаркировку рыбы

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Американские власти пытаются добиться запрета для России использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (штат Аляска) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн) обратились в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) с призывом запретить российским рыбакам использование международного экологического сертификата рыболовства. Соответствующее письмо было направлено гендиректору MSC Руперту Хоусу в апреле 2024 года. Его копия есть в распоряжении РБК.

В материале издания отмечается, что об этом обращении сенаторов известно российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что ограничения на экспорт российской рыбы и морепродуктов в США и Евросоюз (ЕС) вынуждают участников рынка искать новые зарубежные направления сбыта. Так, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила Россельхознадзору ускорить работу по открытию рынков Индии, Чили, Перу, Малайзии, Аргентины, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии и Омана.

Ранее Россельхознадзор обвинил ЕС в саботаже поставок российской рыбы.

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