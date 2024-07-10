В России захотели выплачивать стипендию вступившим в брак студентам

10 июля в Государственную думу будет внесен законопроект о социальных стипендиях для студентов, вступивших в брак во время учебы и имеющих несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный документ.

Инициаторами данной идеи выступили депутаты от фракции ЛДПР. Изменения предполагается внести в закон «Об образовании», касающиеся студентов магистратуры, бакалавриата или специалитета, заключивших брак во время учебы. По предложению законопроекта, стипендия будет выплачиваться также одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, включая усыновителей и опекунов.

Отмечается, что эти выплаты будут осуществляться независимо от формы обучения студентов.

До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ставшим родителями студентам выделять специальное бесплатное жилье, а также место для дальнейшего обучения на бюджете.

Также в Карелии предложили единовременные выплаты по 100 тыс. рублей и продлить программу регионального маткапитала и расширить его действие – в частности, позволить семьям покупать на эти средства земельный участок.

Ранее первокурсникам дали советы, как подготовиться к жизни в университете.