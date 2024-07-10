МВД РФ отказали в аресте «Мелбета»

Суд вновь отказал МВД РФ в аресте экс-совладельца букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом пишет »Коммерсантъ».

Перед принятием этого решения следствие добавило Ляпустину новые обвинения — в отмывании 2 млрд руб., а также легализации похищения акций. Сам предприниматель все обвинения отрицает.

Перед этим суд в Москве отказался отправлять в СИЗО гендиректора «Мелбет» Ляпустина и вместо этого запретил ему ряд действий.

Совладельца букмекерской компании «Мелбет» обвинили в мошенничестве 8 мая. Заявление на предпринимателя написал его бывший армейский товарищ Александр Градуленко. Он утверждает, что с момента учреждения «Мелбета» и по сей день именно он является владельцем компании и требует вернуть якобы принадлежащую ему долю, оценив ущерб в 90 млн рублей.

Ранее Ляпустина задержали в Москве.