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Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД

СК арестовал новые активы покинувших РФ миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова

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Shutterstock

Следственный комитет РФ арестовал новые активы сбежавших миллиардеров из МВД. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обвиняемые в получении рекордной взятки в размере 5 млрд руб., по версии следствия, владели апартаментами в ЖК «Алые паруса». Считается, что обвиняемые продвигали интересы администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко), действия которого нанесли ее клиентам ущерб на сумму более 18 млрд руб.

В СК РФ считают, что в период с 2019 по 2021 год сотрудники МВД попустительствовали главе WEX. В этом обвиняют бывшего начальника отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова. Оба сбежали за границу задолго до предъявления обвинения в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом, в октябре 2023 года. Они объявлены в международный розыск.

До этого ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб. из соцвыплат по поддельным документам ЕС.

Ранее МВД объявило в розыск осужденного за получение взятки в 3 млрд рублей депутата Вадима Белоусова.

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