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Популярный в России магазин техники планирует предоставлять клиентам финуслуги

«Ведомости»: «М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять финансовые услуги

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Shutterstock

Группа компаний «М.видео-Эльдорадо» подала заявку на регистрацию двух новых товарных знаков, а именно «М.финансы» и «М.финанс», в Роспатент 2 июля. Об этом пишет издание «Ведомости».

Исходя из указанных классов товаров и услуг в заявках, эти знаки предполагается использовать для различных финансовых операций, таких как выпуск кредитных карт, инвестирование, кредитование под залог, банковское обслуживание, предоставление ссуд, онлайн-банкинг и прочее.

Представитель компании отказался давать подробности о конкретных планах, связанных с новыми товарными знаками, пишут «Ведомости». Он лишь уточнил, что компания активно развивает свои финансовые сервисы через собственную кредитную платформу «Директ кредит» и готовится к запуску новых финансовых продуктов.

До этого экономисты раскрыли, когда мир полностью откажется от бумажных денег. Наличную валюту в ближайшее время не заменит цифровая — такого сценария можно не ждать в ближайшие 10-15 лет, считает экономист Евгений Гольдфайн. Однако в перспективе это неизбежно, бумажные деньги станут лишь сувениром в коллекциях нумизматов, добавил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» назвала электронику, которую россияне покупают перед дачным сезоном.

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