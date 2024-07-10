На Украине начали процедуру национализации активов Медведчука и его жены

Власти Украины подали иск в суд о национализации активов экс-лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской генеральной прокуратуры.

В соответствии с иском министерства юстиции планируется взыскать в доход государства принадлежащего Медведчуку и Марченко дорогостоящего движимого и недвижимого имущества. В частности, речь идет о 24 автомобилях, самолете «Gulfstream G650», вертолете «Bell-427», более 20 объектах недвижимого имущества, корпоративных правах 22 юридических лиц, в том числе, телеканалов.

Примечательно, что генеральная прокуратура Украины в своем сообщении не назвала никаких имен, однако явно имелись ввиду Медведчук и Марченко.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье.

Ранее Украина национализировала активы бизнесмена из России на 13 миллионов долларов.