Россиянам назвали нюансы получения кредита со статусом банкрота

Закон не содержит прямого запрета на выдачу кредитов россиянам-банкротам, но обязывает заемщика предупреждать банк о своем статусе при оформлении кредитов в течение пяти лет. Если этого не сделать, банк имеет право отказать в выдаче займа. Впрочем, и по прошествии пяти лет банки неохотно выдают бывшим банкротам кредиты. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Нина Гукасова.

«Иногда банки мотивируют отказ ссылкой на другие законы, не имеющие отношения к банкротству. Обычно это 115-ФЗ, регламентирующий борьбу с доходами, полученными незаконным путем. В таких случаях лучше найти более лояльную финансовую организацию, чем тратить время на обжалование отказа», — посоветовала экономист.

По ее словам, в одобрении или отказе заявки на кредит большую роль играет то, каким был статус долгов до инициации банкротства. Гукасова пояснила, что на состояние кредитной истории влияет то, что банк, например, включил прошлые долги в категорию безнадежных, а с испорченной кредитной историей сложно получить заем даже без статуса банкрота. В этом плане микрофинансовые организации являются более сговорчивыми кредиторами, однако там можно рассчитывать только на небольшие суммы займа, уточнила экономист.

Банкроту, который решился на оформление нового кредита, эксперт рекомендовала учитывать шесть важных моментов:

Личность банкрота будет находиться под пристальным вниманием: его заявка рассматривается службой безопасности банка;

Банк, который требовал с физического лица взыскания долгов при процедуре банкротства, откажет ему в кредите после признания несостоятельности;

Заявка на кредит будет рассматриваться дольше обычных;

В качестве гарантии обеспечения банк может потребовать от заемщика залог;

Банк откажет в выдаче крупной суммы денег;

Скорее всего, банк откажет в выдаче ипотечного кредита на период действия ограничений (пять лет), однако если человек наработал положительную кредитную историю, вероятность его получения станет более реальной.

11 июня 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении внесудебного банкротства россиян. Проект предполагает, что гражданин сможет воспользоваться действующей единой системой межведомственного электронного взаимодействия для того, чтобы получить справки о своем имущественном и финансовом положении, и личное присутствие при этом не потребуется. Сейчас человек должен для этого прийти в МФЦ.

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