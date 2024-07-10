Стало известно, сколько россиян сомневаются в своих решениях на работе

Почти каждый четвертый опрошенный россиянин (24%) часто сомневается в решениях, которые принимает на работе, и все перепроверяет. Это следует из опроса сервиса «Работа.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

62% респондентов редко сомневаются в своих решениях на работе. Женщины чаще (65%) не уверены в своих решениях, чем мужчины (59%).

14% опрошенных обычно уверены в себе и никогда ни в чем не сомневаются. Среди них 18% мужчин и 11% женщин.

Наибольшие трудности у опрошенных россиян вызывает оформление документов (42%). Так чаще всего отвечали строители (53%). В эффективности своей работы сомневаются 31% респондентов. Среди них 56% IT-специалистов и 34% сотрудников производства и агропрома.

29% участников исследования сомневаются в навыках или компетенциях коллег или начальства, а 28% — в карьерных перспективах на текущем месте работы. Иногда не уверены в своих профессиональных способностях 26% опрошенных. Общение с начальством вызывает вопросы у 21%, а с коллегами — у 19% респондентов.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди 3600 россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось , что россияне стали меньше опасаться потери работы.