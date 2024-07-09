Новак прокомментировал расширение торговли газом между Россией и Индией

Россия и Индия изучают возможности по росту поставок газа, в том числе в формате СПГ. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Во-первых, у нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 млн тонн в год. Это российский газ, с российских проектов. Во-вторых, у нас, в принципе, существуют перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и поставки российского газа», — заявил Новак на полях переговоров в Кремле.

Новак, который входит в состав делегации на российско-индийских переговорах, добавил, что Россия рассчитывает на согласие Индии сотрудничать по добыче газа как на арктическом шельфе, так и Сахалине.

До этого политолог, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин заявил, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию в очередной раз демонстрирует, что Индия стремится выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией.

Ранее был посчитан рост товарооборота между Россией и Индией за последние 10 лет.