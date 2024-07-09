Альфа-Банк в июне доставил больше карт, чем за весь 2021 год

Клиентам Альфа-Банка в июне доставили 1 060 000 карт, сообщили в пресс-службе банка.

Как отметила главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа, показатели за июнь превысили количество заказанных карт за весь 2021 год.

«Бывают дни, в которые мы доставляем более 50 тыс. карт. Буквально пару лет назад это были наши месячные объемы», — сказала она.

По словам Кодуа, Альфа-Банк доставляет банковские продукты даже в небольшие города, в которых нет отделений банка.

Она отметила, что качество сервиса не уступает обслуживанию в офисе, так как в службе доставки работают полноценные консультанты, которые могут рассказать о банковских продуктах, тарифах, одобренных лимитах, а также установить клиенту последнюю версию мобильного приложения.

Ранее стало известно, что в июне Альфа-Банк выдал розничных кредитов на 165 млрд рублей.