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Мишустин оценил темпы роста торговли России с Таджикистаном

Мишустин: темпы роста торговли РФ и Таджикистана хорошие, но могли бы быть выше

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Товарооборот России и Таджикистана уверенно растет, однако темпы могли бы быть еще выше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

С начала года объем торговли между двумя странами вырос на 11,5%. Сейчас он уже превышает 45 млрд рублей, подчеркнул спикер.

«Много это или мало — судить нашим руководителям, но я считаю, что этого, наверное, недостаточно по тем проектам и возможностям, которые есть у наших стран», — заключил Мишустин.

До этого сообщалось, что оборот торговли России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году достиг рекордных $333 млрд. Рост в годовом выражении составил 25%. В текущем году стороны продолжили развивать сотрудничество. Более того, им удалось перевести большую часть расчетов в национальные валюты. По итогам января — апреля на них приходилось более 92% всех платежей.

Ранее стало известно, как изменилась торговля России и Индии за последние десять лет.

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