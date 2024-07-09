Мировые продажи чипов взлетели до двухлетнего максимума

Мировые продажи полупроводников по итогам мая взлетели до $49,15 млрд. Это максимальный показатель с апреля 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

Особенно сильный рост наблюдался на американском рынке. Продажи чипов в Северной и Южной Америке в мае выросли на 43,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Также значительный рост был зафиксирован в Китае, где продажи увеличились на 24,2% год к году.

Между тем в Европе спрос на чипы за период сократился на 9,6% в годовом выражении, в Японии — на 5,8%.

Ранее России предрекли рост производства чипов. Согласно прогнозам, в ближайшие годы отечественный рынок полупроводников может вырасти на 15-20%.

До этого в США признали зависимость от передовых чипов с Тайваня.

Ранее Илон Маск оценил вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ.