В Госдуме во втором чтении одобрили индексацию акцизов на алкоголь

Госдума РФ одобрила в втором чтении индексацию акцизов на алкогольную продукцию. Об этом пишет ТАСС.

Замглавы Минфина России Алексей Сазанов пояснял, что акцизы будут индексировать на уровень инфляции.

Также законопроект установит коэффициенты для определения налогового вычета при использовании винограда в виноделии. Акциз на этиловый спирт в 2025 году составит 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, в 2026 — 700 рублей, в 2027 году — 728 рублей.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России следует ограничить продажу табачных изделий для беременных женщин и взрослых людей с детьми. Он направил свое предложение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В первом квартале 2024 года Россия резко увеличила выпуск винодельческой продукции. Производство игристого вина выросло почти в 1,5 раза, тихих вин — на четверть. Спрос среди россиян на вино и игристое с начала года также вырос.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства сидра и медовухи в РФ.