Эксперт назвал причины роста цен на красную икру

Рост цен на красную икру объясняется тем, что очень мало красной рыбы идет к берегу. Об этом в интервью kp.ru рассказал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Поэтому и икры мало — это естественный процесс: тучные и бедные года по добыче рыбы чередуются. <...> И если прошлый год был одним из самых обильных по вылову лососевых и, соответственно, производству икры, то сейчас надо понимать: рыбы нет», — отметил Балашов.

При этом, по его мнению, торговля слишком завышает стоимость красной икры. Причем цена повышается как на свежий, так и на прошлогодний товар, обратил внимание эксперт.

Как сообщает «Интерфакс», в России деликатес рекордно подорожал. Килограмм икры чавычи свежего посола сейчас обойдется в порядка 9-10 тыс. рублей. Стоимость горбуши выросла до 7,5 тыс. рублей за 1 кг. При этом пока основные объемы продаж приходятся на прошлогодний товар.

Как отметил руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев, объективных причин для такого подорожания нет. В 2023 году вылов лососей составил 609 тыс. тонн, что стало вторым по величине показателем за историю, напомнил он.

Ранее в России началась обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб.