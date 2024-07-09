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Cтало известно, как изменилась торговля России и Индии за десять лет

РИА: товарооборот России и Индии с 2013 года вырос почти в 11 раз

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Товарооборот России и Индии с 2013 года взлетел в 10,8 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

По итогам 2023-го объем торговли между двумя странами достиг рекордных $64,6 млрд. Для сравнения: десять лет назад показатель составлял всего $6 млрд.

В прошлом году Индия приобрела российских товаров на $60,6 млрд. Основной объем поставок пришелся на энергоносители ($53,4 млрд). Также вырос экспорт удобрений и растительных масел и жиров.

Россия в 2023-м импортировала из Индии товаров на $4,1 млрд. В основном это была продукция химической промышленности, а также лекарства, автомобили, оборудование и электроника.

За январь — апрель текущего года товарооборот между странами составил $23,1 млрд.

До этого президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Индии как стратегическое партнерство.

Ранее товарооборот России и стран ШОС установил новый рекорд.

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