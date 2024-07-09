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Альфа-Банк выдал рекордный объем розничных кредитов за месяц

Альфа-Банк в июне выдал розничных кредитов на 165 млрд рублей

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Пресс-служба Альфа-Банка

Объем розничных кредитов, выданных Альфа-Банком в июне, превысил 165 млрд рублей — это исторический максимум для банка, сообщили в пресс-службе компании.

Драйвером выдач стали залоговые кредиты. Объем кредитов под залог недвижимости во втором квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличилось и число выданных автокредитов — по итогам первого полугодия их рост составил 50% относительно второго полугодия 2023 года.

Рекордным июнь для банка стал и в сегменте ипотеки — объемы выдач жилищных кредитов превысили 63 млрд рублей, из которых 14 млрд — кредиты на ИЖС.

Руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов объяснил увеличение этих показателей динамичным ростом клиентской базы и выходом компании в новые регионы.

«Число активных клиентов в розничном бизнесе выросло более чем на 15%. Сейчас наш фокус направлен на предоставление залогового кредитования. При этом мы гибко реагируем на рыночные изменения и заботимся о клиентах», — добавил Иванов.

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