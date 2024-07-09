Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир», которое было впервые приостановлено в сентябре 2022 года. Об этом сообщил министр экономики Данияр Амангелдиев в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Он рассказал, что на заседании межправительственной комиссии с РФ 10 июля одним из вопросов будет возобновление платежной системы.

По его словам, беспрецедентные санкции, которые применяются в отношении России, отражаются и на экономике Киргизии.

Глава Минэкономики добавил, что власти Киргизии ищут новые пути и разрабатывают новое программное обеспечение для решения этого вопроса.

3 апреля 2024 года все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт.

Премьер-министр Акылбек Жапаров заявлял, что правительство республики не причастно к этому. По его словам, такое решение принял межбанковский процессинговый центр (МПЦ), функционирующий отдельно от кабмина и управляющийся коммерческими банками.

Ранее стала известна причина отказа Киргизии от обслуживания карт «Мир».