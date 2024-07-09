Индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с конца июня

Индекс Мосбиржи во вторник, 9 июля, в моменте опускался ниже 3100 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:09 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 3100,05 пункта. Дневной минимум составил 3098,9 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги компаний «Мосэнерго» (-6,05%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (-4,6% и -4,29% соответственно), а также бумаги «Роснефти» (-4,17%) и «Селигдара» (-3,19%).

Активнее других росли бумаги компаний «Русагро» (+1,19%), ПИК (+0,82%), «Магнит» (+0,28%) и Сбербанк (+0,15%).

«Котировки снижаются на фоне ожидания ужесточения монетарной политики Банком России, а также снижения акций после дивидендной отсечки. Укрепление рубля также оказывает локальное негативное влияние на котировки российских экспортеров», — комментирует руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

До этого в России зафиксировали скачок биржевых цен на бензин. За первую неделю июля топливо подорожало на 5-7%, до максимумов 2024 года.

Ранее сообщалось, что объем размещения акций в Гонконге рухнул до минимума с 2003 года.