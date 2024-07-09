Аналитики составили портрет российского вкладчика

Большая часть вкладов, открытых в России за первое полугодие, пришлась на мужчин (57%). Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы «Банки.ру», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее активно открывали вклады россияне в возрастных группах 35-44 года и 45-54 года. На них пришлось 26% и 25% открытых депозитов соответственно.

Более половины всех вкладов в январе – июне были открыты жителями Центрального федерального округа (ФО). Второе место занял Приволжский ФО с долей вкладчиков 14%. Топ-3 замыкает Северо-Западный ФО с 12%.

Наименее активно вклады открывали жители Северо-Кавказского ФО – доля вкладчиков составила всего 1% от общего количества.

Чаще всего россияне выбирали вклады сроком 6 месяцев. По итогам первого полугодия на них пришлось чуть более 94% от общего количества открытых депозитов. На втором месте вклады сроком 3 месяца (5,4%).

Средний размер вклада за период составил порядка 1,15 млн рублей.

До этого россиянам рекомендовали открыть депозит или вложиться в биржевой фонд, чтобы сохранить накопления.

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