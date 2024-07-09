Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики составили портрет российского вкладчика

«Банки.ру»: чаще всего вклады в России открывают мужчины в возрасте 35-44 лет

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Большая часть вкладов, открытых в России за первое полугодие, пришлась на мужчин (57%). Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы «Банки.ру», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее активно открывали вклады россияне в возрастных группах 35-44 года и 45-54 года. На них пришлось 26% и 25% открытых депозитов соответственно.

Более половины всех вкладов в январе – июне были открыты жителями Центрального федерального округа (ФО). Второе место занял Приволжский ФО с долей вкладчиков 14%. Топ-3 замыкает Северо-Западный ФО с 12%.

Наименее активно вклады открывали жители Северо-Кавказского ФО – доля вкладчиков составила всего 1% от общего количества.

Чаще всего россияне выбирали вклады сроком 6 месяцев. По итогам первого полугодия на них пришлось чуть более 94% от общего количества открытых депозитов. На втором месте вклады сроком 3 месяца (5,4%).

Средний размер вклада за период составил порядка 1,15 млн рублей.

До этого россиянам рекомендовали открыть депозит или вложиться в биржевой фонд, чтобы сохранить накопления.

Ранее эксперт назвал плюсы и минусы вложений в инвестиционные монеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами