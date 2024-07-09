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В США признали невозможность дальнейших заимствований

Федрезерв США: необходимо срочно принять меры для сокращения госдолга

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«Газета.Ru»

Госдолг США достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований, заявили в Федрезерве. Об этом пишет РИА Новости.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

Между тем эксперты уверены, что альтернативных способов покрытия расходов бюджета и дефицита у Соединенных Штатов нет, поэтому госдолг будет и дальше увеличиваться.

По подсчетам Bank of America, американский госдолг становится больше на $1 трлн каждые сто дней. Ожидается, что к концу текущего года он достигнет 123% ВВП.

До этого в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что многие страны, включая западные, оказались в критическом положении из-за высокого уровня государственного долга.

Ранее стало известно, как рост госдолга влияет на обороноспособность США.

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