В США признали невозможность дальнейших заимствований

Госдолг США достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований, заявили в Федрезерве. Об этом пишет РИА Новости.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

Между тем эксперты уверены, что альтернативных способов покрытия расходов бюджета и дефицита у Соединенных Штатов нет, поэтому госдолг будет и дальше увеличиваться.

По подсчетам Bank of America, американский госдолг становится больше на $1 трлн каждые сто дней. Ожидается, что к концу текущего года он достигнет 123% ВВП.

До этого в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что многие страны, включая западные, оказались в критическом положении из-за высокого уровня государственного долга.

Ранее стало известно, как рост госдолга влияет на обороноспособность США.