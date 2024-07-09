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Чистая прибыль Сбера выросла на 5,6% за 6 месяцев

Количество активных розничных клиентов Сбера превысило 109 млн человек

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Depositphotos

Чистая прибыль Сбера за первые 6 месяцев 2024 года выросла на 5,6% (до 768,7 млрд рублей), сообщает пресс-служба банка.

Как отметил глава Сбера Герман Греф, кредитный портфель увеличился на 8,1% с начала 2024 года.

«Частным клиентам в июне было выдано 763 млрд рублей кредитов, более половины из которых – ипотека», — сказал он.

Греф добавил, что всего количество активных розничных клиентов банка превысило 109 млн человек.

«В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей», — сказал он.

По словам руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, рост чистой прибыли и развитие ключевых направлений бизнеса позволяет Сбера направлять половину прибыли на дивиденды.

«В этом году банк заплатит рекордные 752 млрд рублей», — сказал Цыганов.

Он добавил, что акции Сбера остаются одними из самых популярных у частных инвесторов.

Аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов подчеркнул, что Сбер стабильно платит дивиденды и увеличивает суммы выплат с 2015 года.

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