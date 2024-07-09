В России подскочила популярность одного вида кредитов

Рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности — прим. ред.) в России по итогам первого полугодия вырос на 45%, достигнув рекордных 2,35 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Для бизнеса этот вид кредитования выгоднее других, объясняют такую динамику эксперты.

«На короткой дюрации в 60–70 дней стоимость оборотного капитала некритична, так как реальная ставка привлечения ликвидности клиентами с учетом растущей инфляции оказывается дешевле, чем по залоговым кредитам на срок более года», — отметил исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Преимущественно, этим видом кредитов пользуется бизнес, которому постоянно нужны деньги для оборотных средств. В их число входят представители торговли, промышленности, логистики.

До этого сообщалось, что состоятельные россияне стали чаще покупать товары в рассрочку.

Ранее в ЦБ рассказали, как выгодно погасить кредиты при получении премии.