Стало известно, в каких странах вырос спрос на услуги провайдеров из России

В Турции и Казахстане растет спрос на услуги российских хостинг-провайдеров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Российские хостинг-провайдеры, которые работают на рынках Турции и Казахстана, отмечают резкий рост спроса на услуги аренды своих виртуальных хостингов (VPS) в первом полугодии», — рассказал гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

Он отметил, что речь идет о малом и среднем бизнесе, который относительно недавно вышел на рынки этих стран.

Газета пишет, что на российский рынок хостинг-провайдеров повлияли вступившие в силу в июле 2023 года поправки к законам «О связи» и «Об информации». Согласно им, в России смогут работать только те хостинг-провайдеры, которые включены в специальный реестр хостеров, созданный Роскомнадзором.

До этого ФСБ РФ потребовала от операторов связи ограничить использование VoIP-аккаунтов.

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