Россиянам рассказали, как мошенники могут переоформить их жилье на себя

Мошенники могут переоформить на себя жилье россиян через подставного риелтора, который берет деньги за продажу квартиры и исчезает. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

«Эта схема часто встречается в практике многих агентств недвижимости. Все начинается с того, что пожилые люди сами приходят в агентства и просят продать их квартиру, чтобы они могли купить новую, например, поближе к детям. Квартира продается, пожилой человек получает деньги, и тут же становится жертвой мошенника, который под видом риелтора приходит к нему домой и предлагает «шикарный вариант, который надо брать сейчас». С деньгами последний исчезает», — отметила юрист.

По ее словам, проблема вскрывается на этапе, когда нужно освободить проданную квартиру для покупателя. Тут выясняется, что на руках у пожилого продавца нет ни денег, ни новой квартиры. Нигматуллина уточнила, что если пожилому человеку нужно продать квартиру и сразу же купить новую, следует проводить альтернативную сделку, то есть одновременно продавать старую квартиру и покупать новую, тогда на руках продавца просто не будет огромной суммы, на которую и целятся мошенники.

Во второй схеме мошенники используют нейросети. Собственник, продающий квартиру, якобы находится очень далеко, и сделку с ним можно обсуждать исключительно в Zoom. По словам юриста, покупатель и продавец вступают в диалог, но в действительности общается с покупателем мошенник, лицо которого сгенерировано с помощью нейросети таким образом, чтобы быть максимально похожим на реального собственника. Такие «фокусы» сейчас технологически осуществимы. Нигматуллина отметила, что дальше варианты развития событий могут быть разными — мошенник, к примеру, может напугать, что квартиру нужно брать срочно и моментально внести задаток до проверки документов. Получив задаток, аферист исчезает.

В третьей схеме недвижимость продается по поддельным документам. Нигматуллина рассказала, что были случаи, когда так поступали арендаторы, обнаружив в квартире паспорт владельца квартиры и вклеив в него свою фотографию. По ее словам, можно подделать и доверенность на продажу квартиры, и документы о праве собственности на нее. Юрист подчеркнула, что профилактика от мошенников проста — не нужно оставлять документы на квартиру и паспорт там, где они доступны другим, к примеру, арендаторам квартиры.

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