Брокер назвала оптимальный курс доллара

Курс доллара от 87 до 94 рублей является оптимальным для российского бюджета и экспортеров, поэтому власти будут делать все, чтобы держать американскую валюту в этом диапазоне. Такой прогноз «Газете.Ru» дала гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко.

«В России, конечно, может произойти все что угодно, но у нас нет никаких экономических оснований ожидать взлет курса до 100-150 рублей за доллар. Исходя из текущего состояния рынка, экономической ситуации и имеющихся инструментов у правительства, Минфина и ЦБ, удержание курса в районе 90 рублей — это довольно реалистичная и достижимая задача. И ведомства активно работают над этим», — отметила эксперт.

По ее словам, в пользу этого сценария говорит обязательная продажа валютной выручки в РФ. Хандошко добавила, что в июне власти вынуждены были даже снизить норму с 80 до 60% с учетом укрепления курса рубля. По словам эксперта, в поддержку рубля играет также ожидаемое большинством экспертов повышение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта на июльском заседании. Наконец, падение рубля возможно только в ситуации резкого роста спроса на валюту, например, скачка импорта, заключила Хандошко. По ее словам, это возможно в результате усиления санкций и переориентации логистических цепочек.

По данным «Финама», доллар на внебиржевом рынке сейчас стоит около 88 рублей.

В начале июня Московская биржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий попали под санкции США. После этого ЦБ начал устанавливать официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам сделок на внебиржевом рынке. Торги долларом и евро на Мосбирже прекратились.

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