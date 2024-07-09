В ЦБ рассказали, как выгодно погасить кредиты при получении премии

Если человек получил премию и у него на руках ипотека, потребзаем и автокредит, погасить их можно тремя сценариями. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу Алевтина Овчинникова.

Например, по ипотеке остаток долга — 3,7 млн рублей, срок — 17 лет, ставка — 7,3%, ежемесячный платеж — 32 тыс. рублей. В потребительском займе остаток долга — около 590 тыс. рублей, срок — около 4 лет, ставка — 15,7%, ежемесячный платеж — 17 тыс. рублей. А в автозайме остаток долга — 1,2 млн рублей, срок — 6 лет и 9 месяцев, ставка — 17,8%, ежемесячный платеж — 25 тыс. рублей. Ожидается премия в 590 тыс. рублей.

«В первом сценарии вся премия направляется на погашение ипотеки. Тогда за счет досрочного погашения экономия на процентах составит 1,1 млн рублей, а срок кредита сократится на 4,5 года. Остаток кредита надо будет выплачивать еще около 12,5 года. Второй сценарий — «снежный ком»: всей полученной суммой погашаем потребкредит. В этом случае мы избавляемся полностью от одного из кредитов и экономим на процентах порядка 200 тыс. рублей», — сказала Овчинникова.

Третий сценарий — «лавина»: полученной премией гасим автокредит. Эксперт сказала, что у него самая высокая ставка, а значит, этот кредит самый дорогой. В нашем примере, за счет досрочного погашения автокредита экономия на процентах составит около 700 тыс. рублей. Срок сократится на 4 года и 4 месяца. И фактически останется платить всего около 2,5 года.

Овчинникова сказала, что если сначала закрыть потребкредит и автокредит, экономия составит 1,4 млн рублей, а общая сумма, которую не надо будет отдавать банкам — 2,1 млн рублей. После этого в августе 2027 года можно начать гасить ипотеку, и тогда ее срок составит не 17 лет, а 7,5 года.

Если сначала закрыть автокредит, общая сумма сбереженных средств тоже составит около 2,1 млн рублей, но срок ипотеки фактически закончится в ноябре 2031 года. По словам эксперта, этот вариант может быть предпочтительнее из-за срока.

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