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В московских квартирах выросли потолки

«Метриум»: за три года потолки в московских квартирах выросли в среднем на 4 см

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Shutterstock

Средняя высота потолков в проектах на первичном рынке «старой» Москвы, по данным «Метриум», сейчас равна 2,92 м. В 2021 году этот показатель составлял 2,88 м, то есть на 4 см или 1,4% меньше. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Максимальное увеличение высоты потолков за три года произошло в элитном сегменте. Сейчас этот показатель составляет 3,33 м, в 2021 году был равен 3,19 м. Следовательно, высота потолков в элитных комплексах за три года выросла на 14 см или 4,4%. Такая тенденция объясняется в первую очередь ростом экспозиции самых дорогих проектов делюкс-класса», — отметил Сырцов.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавила, что высокие потолки создают ощущение простора и открытости, визуально расширяют пространство. По ее словам, в подобных квартирах нередко устанавливают красивые большие двери и панорамные окна с широким обзором. Девелопер сказала, что высокие потолки способствуют лучшей вентиляции и воздухообмену в помещениях, открывают широкий простор для интересных дизайнерских решений, особенно в области освещения.

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