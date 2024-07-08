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Мишустин предрек увеличение объема производства беспилотной техники в России в пять раз

Мишустин: к 2030 году РФ будет производить в пять раз больше беспилотной техники

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия увеличит объем производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году. Об этом пишет ТАСС.

«К концу десятилетия количество беспилотной техники, произведенной в России, должно вырасти более чем в пять раз», — сказал он на стратегической сессии по нацпроекту «БПЛА системы».

В апреле Мишустин заявил, что правительство России намерено постепенно «снимать барьеры», сдерживающие более активное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в экономике.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что беспилотники апробируют для доставки лекарственных препаратов и анализов. Это должно сократить время доставки и удешевить ее, отметил глава Минздрава.

До этого Минэкономики РФ предложило разрешить использование беспилотников для сельского хозяйства в рамках экспериментально-правового режима.

Ранее в Госдуме предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами.

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